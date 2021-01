Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210125.1 Hohwacht: Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw

Hohwacht (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein Pkw an der Einmündung Seestraße / Am Buchholz auf drei verkehrsbedingt wartende Pkw auf. Alle acht Insassen verletzten sich dabei leicht. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren drei Pkw, zwei Audi und ein Daimler-Benz, gegen 0:00 Uhr, die Seestraße in Hohwacht. An der Einmündung zur Straße "Am Buchholz" mussten die drei Pkw, die mit jeweils zwei Personen besetzt waren, verkehrsbeding anhalten. Ein 20-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf das hintere Fahrzeug auf und schob diesen auf die beiden anderen wartenden Pkw.

Die sechs zwischen 22 und 25 Jahre alten Insassen der wartenden Pkw und die beiden 20 und 19 Jahre alten Insassen des VW verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten den 20-jährigen VW-Fahrer, seinen 19-jährigen Beifahrer sowie einen 25-jährigen Beifahrer eines wartenden Pkw in ein Krankenhaus. Die übrigen Unfallbeteiligten suchten selbstständig ein Krankenhaus auf.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 EUR. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

