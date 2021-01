Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Augustastraße

HattingenHattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr eine 50-jährige Bochumerin, gegen 18:00 Uhr, mit ihrem Pedelec auf der Augustastraße in Richtung August-Bebel-Straße. Ein 50-jähriger Hattinger parkte mit seinem Golf am rechten Fahrbahnrand der Augustastraße. Als er aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, übersah er die neben ihm fahrende Bochumerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötige sie jedoch nicht.

