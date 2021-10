Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz)Auto im Parkhaus zerkratzt - Zeugen gesucht

Radolfzell (ots)

Im Parkhaus in der Markthallenstraße hat ein Unbekannter am Montagmittag ein geparkten BMW zerkratzt. Um 12.15 Uhr stellte ein 51-Jähriger seinen schwarzen 320i-Dienstwagen auf der Parkebene eins ab. Als er gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte er an beiden Fahrzeugseiten erhebliche Kratzspuren, vermutlich verursacht durch einen spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, entgegen.

