Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall-Flucht/ Zeugen gesucht

SinzigSinzig (ots)

Am 04.12.2020 gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Sinzig am Fußgängerüberweg in der Barbarossastraße. Zwei Kinder überqueren auf ihren Rollern den Fußgängerüberweg, als ein zuvor stehendes Fahrzeug anfährt und mit einem der beiden Kinder kollidiert. Dieses Kind stürzt nach links gegen das zweite Kind, wodurch beide zu Fall kommen und sich leichte Prellungen zuziehen. Beide Kinder stehen auf und verlassen die Unfallstelle. Auch der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kastenwagen oder Van mit auffälligen rot-weißen reflektierenden Streifen an der Fahrzeugseite handeln. Hinweise werden unter Tel.:0264293820 oder piremagen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Remagen erbeten.

