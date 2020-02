Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200224 - 0185 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Smartphone geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntag, den 23.02.2020, griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 45 Jahre alten Mann an und raubten ihm das Smartphone. Dabei setzten die Täter auch Pfefferspray und körperliche Gewalt gegen den Mann ein, welcher folglich in ein Krankenhaus kam.

Gegen 06:30 Uhr meldeten zunächst Zeugen über den Notruf Hilfeschreie in der Nähe des Jürgen-Ponto-Platzes. Auf dem Gehweg, in Höhe der Taunusstraße 26, traf eine Polizeistreife schließlich auf einen 45-jährigen Mann, welcher offensichtlich Verletzungen durch Reizgas erlitten hatte. Dieser konnte den Beamten lediglich angeben, dass ihm zuvor zwei unbekannte Männer plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatten. Anschließend schlugen sie dem Geschädigten noch auf den Kopf und raubten ihm sein Smartphone, ein goldenes Samsung Galaxy, aus der Hosentasche. Beide Angreifer hatten dunkle Haare. Weitere Angaben zu den Tätern bzw. dem genauen Tatort konnte der Geschädigte nicht machen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und /oder den Tätern angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell