POL-DH: --- Pkw streift Haus bei Verkehrsunfall in Asendorf (Foto)---

Am heutigen Mittag gegen 14 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Rotenburg mit seinem VW Touran die Hohenmoorer Straße (K14) in Richtung Asendorf. In einer Linkskurve geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in der Kurve geradeaus über den dortigen Grünstreifen. Er streifte ein Einfamilienhaus und kam erst unter dem Vordach des Wohnhauses zum Stillstand. Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An seinem Pkw und dem Wohnhaus (abgerissenes ca. 3m x 3m großes Vordach, zwei lange Risse in der Hauswand) entstand erheblicher Sachschaden.

