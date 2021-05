Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scheunenbrand in Klein Lessen - Pedelec-Fahrer stürzt volltrunken in Diepholz - Medizinischer Notfall verursacht Unfall in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Volltrunken mit Pedelec gestürzt

Am späten Mittwochabend gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei und dem Rettungsdienst ein Mann auf der Straße liegend gemeldet. Als die alarmierten Kräfte in der Maschstraße ankamen, stand der Mann bereits wieder. Was war passiert? Der 42-jährige Mann war mit einem Pedelec gestürzt. Der Grund dafür war sehr wahrscheinlich seine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,2 Promille. Der 40-Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Sulingen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag auf der Bundesstraße 214 im Bereich der Abfahrt Sulingen-Ost wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr war ein 84-jähriger Mann aus Sulingen mit seinem Toyota auf der Nienburger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur B 214 beabsichtigte er, nach links in Richtung Nienburg abzubiegen. Hierbei übersah er aus noch ungeklärter Ursache einen PKW Volvo eines 48-jährigen Mannes aus Mellinghausen, der auf der Bundesstraße in Richtung Diepholz fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden PKW-Fahrer wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12000 Euro.

Sulingen/Klein Lessen - Scheunenbrand

Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Klein Lessen, Dahlskkamp, in Brand. Zeugen hatten zunächst einen lauten Knall gehört, dann sei der Strom ausgefallen und schließlich hätte die Scheune gebrannt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Durch die starke Rauchentwicklung kam es auch auf der B 214 zu Sichtbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf mindestens 90000 Euro beziffert.

Stuhr - Verkehrsunfall

In der Delmenhorster Straße vor der Kreuzung B 51 ereignete sich am späten Mittwochnachmittag um 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 81-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung Groß Mackenstedt. Vor der Kreuzung zur B 51 staute sich zunächst der Verkehr. Beim Anfahren beschleunigte die Fahrerin stark und kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie gegen einen Metallzaun. Die Dame wurde umgehend durch Ersthelfer aus dem Pkw befreit und musste reanimiert werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache war vermutlich ein medizinischer Notfall. Der Sachschaden am Pkw und am Gartenzaun beläuft sich auf ca.1200 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Gestern früh gegen 07.55 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Bruchhöfen von Üenzen Richtung Bruchhausen-Vilsen. Im Gegenverkehr streifte ein unbekanntes Fahrzeug ihren Pkw und zerstörte dabei den Außenspiegel. Die 24-Jährige hielt kurz danach an, um sich den Schaden anzusehen. Ein ihr nachfolgender Pkw-Fahrer hielt ebenfalls an und erkundigte sich. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Zeuge jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden. Die Polizei bittet auch weitere Zeugen, oder den Unfallgegner, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell