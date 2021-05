POL-DH: --- Abschleppfahrzeug in Barnstorf entwendet - Polizei Syke sucht Schmuckeigentümer - Die Polizei warnt: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Polizeiinspektion Diepholz

Abschleppfahrzeug in Barnstorf entwendet - Polizei Syke sucht Schmuckeigentümer - Die Polizei warnt: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl eines Abschleppfahrzeugs

Von einem Recyclinghof in der Rudolf-Diesel-Straße in Barnstorf haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag ein Abschleppfahrzeug entwendet. Die Unbekannten gelangten auf das Firmengelände und entwendeten in der Zeit zwischen 20 Uhr und 05 Uhr das gelbe Mercedes Abschleppfahrzeug mit Ladekran. Der Schaden wird auf ca. 25000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße wurde gestern gegen 15.40 Uhr ein 16-jähriger Krad-Fahrer leicht verletzt. An der Einmündung Mühlenweg war ein unbekannter Fahrzeugführer auf die Sulinger Straße eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in der Sulinger Straße musste eine Gefahrenbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 16-jährige Krad-Fahrer fuhr hinter dem 31-Jährigen und konnte trotz Bremsen nicht mehr hinter dem Pkw anhalten und fuhr auf. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Einbieger kümmerte sich nicht um den Unfall und entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro.

Syke/Twistringen - Polizei sucht Schmuckeigentümer (Fotos)

Bereits im April 2021 hat die Polizei bei einer Durchsuchung eines Tatverdächtigen in Twistringen Modeschmuck aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt. Mögliche Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Schmuckes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242/9690, in Verbindung zu setzen.

Bassum - Störung der Totenruhe

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Friedhof an der Eschenhäuser Straße in Bassum randaliert. Die Täter haben von diversen Grabstätten Blumenvasen und Grabplatten entnommen und in einen Container geworfen. Teilweise wurden die Gegenstände dadurch beschädigt. Die Schadenshöhe wurde seitens der Polizei auf 300 Euro geschätzt. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Landkreis - Die Polizei warnt: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon!

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Anrufen von falschen Bankmitarbeitern. In den letzten Tagen gehen vermehrt bei betroffenen Bürgern Anrufe von Tätern ein, die vorgeben ein Mitarbeiter der Bank XY zu sein und dass es Schwierigkeiten mit ihren Konten bzw mit ihrem Onlinebanking gäbe. Im weiteren Gesprächsverlauf gelingt es offenbar den Tätern, den Opfern nicht nur die Kontodaten sondern auch die TAN zu entlocken. Das Ziel der Täter liegt dabei auf der Hand: Nach Erhalt der Kontodaten erfolgt durch die Täter ein Zugriff auf das eigene Konto, Bargeld wird transferiert. Wird man nach diesem Anruf nicht sofort skeptisch, ist das Geld in der Regel auch selten rückholbar. Sollte man nach dem Anruf, im Bewusstsein, dass man seine Kontodaten einer fremden Person am Telefon übermittelt hat, nachdenklich werden, so ist es empfehlenswert, sofort die Bank darüber zu informieren. Nur so hat die Bank die Möglichkeit, die Transaktion zu stoppen, bzw. das Geld wieder zurück zu buchen. Wichtig ist: Geben Sie niemals Ihre Kontodaten, Ihre TAN, Ihre PIN und auch sonst persönliche Daten an (fremde) Personen telefonisch heraus! Ihre Bank wird niemals am Telefon derartige Fragen stellen. Immer daran denken, kenne ich den möglichen Anrufer überhaupt? Weiß ich definitiv, mit wem ich gerade telefoniere? Wenn Sie sich darüber nicht sicher sind, brechen Sie das Gespräch mit dem Angebot ab, dass Sie zur Klärung des Sachverhaltes bei der Bank vorbeikommen werden. Gehen Sie auf keinen Fall auf eine täterseitige angebotene Rückrufnummer ein. Gleiches gilt für eine Anfrage über das Internet. Sollten Sie einen derartigen Anruf bekommen haben, so ist eine Anzeigenerstattung bei der Polizei empfehlenswert. Diese und noch weitere Informationen zum Thema Missbrauch von Zahlkarten, wie EC- und Kreditkarte, finden sie im Internet auf www.polizei-beratung.de oder beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz unter 05441 971107.

