POL-DH: --- Verkehrsunfall in Barnstorf - Fahrerin unter Drogeneinfluss in Twsitringen - Fahrer unter Alkohol in Twistringen

Wehrbleck - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am späten gestrigen Abend ging der Polizei auf der Bundesstraße 214 ein Alkoholsünder ins Netz. Gegen 22:45 Uhr fiel einer Streife ein VW Passat auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Strecke zwischen Sulingen und Diepholz unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen letztlich in Wehrbleck stoppen. Während der Kontrolle stellte sich auch schnell der Grund für die enthemmte Fahrweise des 34-jährigen Mannes aus Bruchhausen-Vilsen heraus, er hatte zu tief ins Glas geschaut und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,70 Promille, so dass der Mann zur Blutprobe mit auf die Wache musste. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete gegen den Mann ein Verfahren ein.

Barnstorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 19.10 Uhr kam es in der Walsener Straße Einmündung Hauffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Walsener Straße und wollte nach links in die Hauffstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen betätigte er keinen Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker), so dass der nachfolgende 44-jährige Pkw-Fahrer zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Twistringen - Unter Dorgeneinfluss

Eine 30-jährige Frau aus Eydelstedt befuhr mit einem Pkw am Sonntag gegen 22:30 Uhr in Twistringen die Bremer Straße, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest während der Verkehrskontrolle verlief positiv, so dass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt war zu Ende und ein Verfahren wurde eingeleitet.

