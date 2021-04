Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad aus Keller entwendet

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 19.04.21, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr, aus einem nicht verschlossenen Keller am Graftplatz ein Trekkingrad der Marke BOCAS im Wert von 600,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

