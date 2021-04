Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Uslar (ots)

Uslar (reu) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18.04.2021, gegen 01:15 Uhr, entfernen drei Unbekannte den in der Bürgermeister-Schönitz-Straße in Uslar abgestellten Pkw-Anhänger eines 62-Jährigen Uslarers. Nachdem sie von einer Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Der unbeschädigte Anhänger wurde dem Geschädigten wieder übergeben.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Uslar bittet um ihre Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell