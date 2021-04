Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleintransporter rollt gegen Linienbus

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Samstagnachmittag, 17.04.2021, 14:45 Uhr, stellt ein 60-Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil seinen Kleintransporter in der Kurt-Schumacher-Straße in Uslar ab und verlässt diesen, ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Nachdem der 60-Jährige den Kleintransporter verlassen hatte, rollt dieser auf der abschüssigen Fahrbahn gegen einen ca. 50m entfernt geparkten Linienbus eines Unternehmens aus Wesertal.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich auf insgesamt ca. 4000 EUR beläuft. Der Unfallverursacher wurde gebührenpflichtig verwarnt.

