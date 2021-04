Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr - Nachtrunk behauptet

Northeim (ots)

NORTHEIM (sch) Am Samstag, 17.04.2021, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Northeimer mit seinem Pkw aus der Straße Am Martinsgraben in zunächst unbekannte Richtung davon, obwohl er nach Zeugenaussagen unter Alkoholeinfluss stehen soll. Er konnte gegen 20.50 Uhr durch die eingesetzten Beamten der Polizei Northeim alkoholisiert neben seinem Auto angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Da der Fahrer äußerte, dass er erst nach der Fahrt den Alkohol getrunken habe, wurden bei ihm zwei Blutentnahmen durchgeführt, um somit den behaupteten Nachtrunk zu bestätigen bzw. zu wiederlegen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

