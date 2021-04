Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 12.04.21 - 16.04.2021

Ein 55jähriger Dasselaner parkte am Montag, den 12.04.2021 seinen Pkw BMW im Wendehammer des Sülbecksweg in Einbeck. Als er diesen am Freitag, den 16.04.21 wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter den Katalysator seines Fahrzeuges abgeflext und entwendet hatte. Bei dem Abstellort handelt es sich um ein Mischgebiet mit sowohl Wohnhäusern als auch Industriebetrieben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell