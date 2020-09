Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Rheindahlen und Eicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind vergangene Woche in ein Haus in Rheindahlen auf der Straße Waldesrand eingebrochen und haben mehrere Elektrogeräte entwendet. Der Einbruch ist am Samstag, 12. September, bemerkt worden. Der oder die Täter verschafften sich, als niemand zu Hause war, Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster an der Rückseite des Hauses einschlugen.

Auch im Ortsteil Eicken waren noch unbekannte Einbrecher am Werk - hier allerdings ohne Erfolg: Sie versuchten, in einem Mehrfamilienhaus auf der Bökelstraße in eine Wohnung einzudringen, scheiterten aber an der Wohnungstür. Die 63-jährige Bewohnerin der Wohnung stellte am Freitag entsprechende Beschädigungen an ihrer Tür fest, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell