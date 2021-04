Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel von Pkw abgetreten

Uslar (ots)

USLAR (zi.) In der Zeit vom 17.04.21, 20:00 Uhr, bis zum 18.04.21, 09:30 Uhr, wurde an drei Pkw, die in der Martinstraße, Stiftstraße und Georg-Ilse-Straße geparkt waren, jeweils ein Außenspiegel vermutlich durch Tritte abgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell