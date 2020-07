Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in die VGV Bitburg-Land

Bitburg (ots)

In der Nacht vom 23.07.2020 auf den 24.07.2020 kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Verbandsgemeinde Bitburg-Land in der Hubert-Prim-Straße in Bitburg. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet, sodass der/die Täter in ein Büro im Erdgeschoss des Gebäudes eindringen konnten. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich Schloßstraße 11 54516 Wittlich Tel.: 06571 95000 kiwittlich@polizei.rlp.de

