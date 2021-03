Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind bei Zusammenprall mit PKW schwer verletzt

Hagenow (ots)

Bei einem Zusammenprall mit einem PKW ist am Donnerstagmorgen in Hagenow ein achtjähriges Kind schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Junge in der Möllner Straße plötzlich über die Fahrbahn gelaufen und dabei seitlich mit einem fahrenden Auto zusammengeprallt. Der Junge erlitt dabei eine Beinverletzung und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

