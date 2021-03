Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Graffiti-Schmiererei in Lübz - Polizei bittet um Hinweise

Lübz (ots)

Nach einer großflächigen Graffti-Schmiererei in Lübz in der Nacht zum Dienstag bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Betroffen waren Außenwände einer Gaststätte sowie des örtliches Standesamtes in der Straße "Am Markt". Mit lila, oranger und schwarzer Farbe beschmierten die Täter eine Giebelseite sowie eine Rückfront der betreffenden Gebäude. Festgestellt wurden mehrere Schriftzüge, allerdings ohne politische Bedeutung. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

