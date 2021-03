Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen

Plau am See (ots)

Vom Gelände eines Solarparks in Gaarz bei Plau am See haben unbekannte Täter mehrere Rollen Kupferkabel im Gesamtwert von ca. 13.000 Euro gestohlen. Der Vorfall auf dem umfriedeten Gelände ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Unbekannten zunächst die Umzäunung des Solarparks und verschafften sich so Zutritt. In weiterer Folge stahlen sie von einem Abstellplatz insgesamt 25 Kabelrollen mit jeweils 500 Meter ummanteltem Kupferkabel. Aufgrund der Menge geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Bei den entwendeten Kabelrollen handelt es sich um übrig gebliebenes Material, welches für die Installation des Solarparks vorgesehen und nun zur Rückführung bereitgelegt worden war. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

