Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Walldürn: Briefe gestohlen und illegal entsorgt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr mehrere Briefe aus einem Postkasten am Pfarrer-Hauser-Platz in Walldürn entwendet und diese in einen Fluss geworfen. Der Postkasten der Deutschen Post war vermutlich gut gefüllt, weshalb es dem unbekannten Täter gelang, insgesamt acht Briefumschläge aus dem Postkasten zu entnehmen und diese zu öffnen. Anschließend warf dieser die Briefe in den Wasserlauf des "Brügelgrabens". Die Polizei Buchen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Mosbach: Entgegen der Fahrbahn gefahren und Unfall verursacht

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, als ein Autofahrer falsch auf die Straße auffuhr. Der 81-jährige Fahrer eines Mercedes befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes, und wollte auf die Pfalzgraf-Otto-Straße einfahren. Er nutzte hierfür jedoch die falsche Zufahrt zu dem Parkplatz, weshalb er entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Mosbacher Straße fuhr. Ein ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fahrender 43-Jähriger versuchte noch dem entgegenkommenden Mercedes auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat die Polizei Mosbach übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell