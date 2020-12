POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Polizeiobermeisterin Noemi Meszaros siegt bei German Masters

Bei den diesjährigen "German Masters" in Leipzig hat sich Polizeiobermeisterin Noemi Meszaros vom Polizeirevier Tauberbischofsheim den Titel im Damendegen gesichert. In einer kleinen Feierstunde ehrten Polizeipräsident Hans Becker und Revierleiter Polizeioberrat Burkhard von der Groeben die Spitzensportlerin und sprachen ihr ihre Glückwünsche aus. Am 6. Dezember hatte Noemi Meszaros im Finale gegen Gesa Hess vom TSV Bayer Leverkusen gewonnen. Zeitweise lag die Polizeibeamtin in dem entscheidenden Wettkampf mit vier Punkten zurück, holte dann aber auf und gewann souverän. Auf dem dritten Platz landete die Lokalmatadorin Felicitas Grollmisch. Noemi Meszaros ist im Rahmen der landesweiten Spitzensportförderung seit Juli 2020 vom Polizeidienst freigestellt. Damit gehört die 22-Jährige zu landesweit weniger als 20 Beamtinnen und Beamten in dem Programm. Sie trainiert beim Fechtclub Tauberbischofsheim. Die "German Masters" sind in diesem Jahr als "Ersatz" für die Deutsche Meisterschaft anzusehen. Zu dem Turnier waren Coronabedingt lediglich die besten 16 Damen geladen. Normalerweise sind es circa 60 Sportlerinnen.

