POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020

Siegelsbach: Fahrzeugbrand breitete sich auf Haus aus

Noch völlig unklar ist die Ursache eines Brandes eines Fahrzeugs und eines Gebäudes in Siegelsbach. Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem in Feuer geratenen Traktor in der Hauptstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die landwirtschaftliche Zugmaschine im Vollbrand und das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Anwohner des Wohnhauses und die Personen der angrenzenden Gebäude wurden evakuiert. Derzeit ist der Brand unter Kontrolle und wird momentan noch von der Feuerwehr gelöscht. Aktuellen Einschätzungen nach entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 600.000 Euro. Bisher wurde niemand verletzt. Die Hauptstraße ist momentan zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der Abzweigung zu Staugasse komplett gesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Heilbronn: Großeinsatz der Feuerwehr bei Gebäudebrand

In Heilbronn kam es am Mittwochnachmittag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand in der Querschulgasse. Gegen 14.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass es aus einem leerstehenden Restaurant in der Querschulgasse stark rauchen würde. Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf das Dachgeschoss des leerstehenden Hauses über, wobei offene Flammen aus dem Gebäude schlugen. Die Feuerwehr Heilbronn, der Rettungsdienst und die Polizei Heilbronn waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand. Die Rettungskräfte sind derzeit noch im Einsatz, haben den Brand jedoch zwischenzeitlich unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Heilbronn aufgenommen.

