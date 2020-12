Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hat am Dienstag gegen 18.50 Uhr beim Rangieren ein Firmenschild im Römerring in Mosbach beschädigt und flüchtete anschließend. Der Unbekannte fuhr mit seinem blauweißen LKW rückwärts und beschädigte hierbei das Schild einer Firma im Römerring. An dem Schild entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro, auf dem der Firmeninhaber sitzen bleibt, wenn die Polizei den Verursacher nicht ermitteln kann. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Obrigheim: Zeugen nach riskantem Überholmanöver gesucht

Am Montag kam es gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Obrigheim und Aglasterhausen im Bereich Hohberg zu einem riskanten Überholmanöver. Ein bislang Unbekannter fuhr aus Richtung Aglasterhausen kommend nach Obrigheim. Nach dem unteren Hohbergparkplatz setzte er trotz Überholverbot unmittelbar vor einem Kurvenbereich zum Überholvorgang an und fuhr an dem Seat eines 40-Jährigen vorbei. Während dem Überholvorgang kamen dem Unbekannten auf der zweispurigen Gegenfahrbahn zwei Autos entgegen, die ebenso wie der Seat stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Unbekannte setzte die Fahrt anschließend in seinem Mercedes fort. Die Polizei Mosbach bittet nun Zeugen des Vorfalls und weitere gefährdete Autofahrer, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

