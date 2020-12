Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Rappenau: Durch Auffahrunfall verletzt

Auf der Landstraße bei Bad Rappenau im Bereich der Autobahn 6 wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall verletzt. Am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Opel Insignia die Landstraße im Bereich der Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau. Hierbei übersah er scheinbar den verkehrsbedingt abbremsenden Audi A3 und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 36-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Heilbronn: Mit einem Notarztwagen kollidiert - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Am Dienstagabend war ein Notarztwagen mit eingeschalteten Blaulicht zu einem Notfall unterwegs. Als der 28-jährige Sanitäter gegen 17.30 Uhr in der Saarlandstraße in Heilbronn eine Kreuzung überquerte, kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einer Mercedes A-Klasse einer 28-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da die genaue Schaltung der dortigen Ampeln zur Unfallzeit unklar ist, werden nun zur genauen Unfallrekonstruktion Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu wenden.

A 81 / Neuenstadt am Kocher: Mit dem Sattelzug gegen die Leitplanke gefahren

Am Mittwochnachmittag kam ein Sattelzug von der Fahrbahn der Autobahn 81 ab und verursachte einen Unfall. Der 53-jährige Lkw-Fahrer war mit seinem Gefährt gegen 14.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich des Tunnel Hölzern kam der Mann mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zur Folge verbrannte sich der Fahrer an einem Heißgetränk und fuhr deshalb versehentlich nach rechts.

