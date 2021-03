Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletze bei Auffahrunfall auf der BAB 24

Wittenburg / Stolpe (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 24 nahe Wittenburg sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war auf regennasser Straße ein PKW auf ein vorausausfahrendes Auto aufgefahren. Dabei verloren beide Fahrer jeweils die Kontrolle über Fahrzeug und prallten anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Eines der beiden Autos kollidierte zudem mit dem Anhänger eines LKW. Beide Autofahrer wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand jeweils Totalschaden. Im Zuge der Bergung beider Fahrzeuge musste die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für rund 90 Minuten gesperrt werden.

