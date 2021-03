Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte auf Kleintransporter

Hagenow (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Hagenow sind am Dienstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Im Stadtteil Hagenow-Heide war ersten Erkenntnissen zufolge ein PKW auf einen verkehrsbedingt haltenden Kleintransporter aufgefahren. Dabei wurden die Autofahrerin und der Beifahrer des Kleintransporters leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der zusammen auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

