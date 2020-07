Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Kfz Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Sibeliusstraße auf. Die Räume und Schränke wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter insgesamt drei Kleinkrafträder im Bereich der Ruhrstraße. Zwei der Fahrzeuge konnten im nahen Umfeld wieder aufgefunden werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bottrop

Am Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Fiat 500 an der Hauptstraße im Stadtteil Kirchhellen Mitte. Das Fahrzeug wurde hier gegen 15:45 Uhr geparkt. Gegen 17:00 Uhr fiel der Diebstahl auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an einer Baustelle an der Schultenstraße auf. Ein Baugerät wurde entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Zwischen Montagnachmittag und heute 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter an drei Lkw die Tankdeckel auf. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände an der Plaggenbahn. Entwendet wurden etwa 250 Liter Kraftstoff. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in einen Lagerraum an der Fürst-Leopold-Allee ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich Kleinteile entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Samstag und Montag brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Straße Ottersteig ein. Entwendet wurden mehrere Werkzeugkoffer, eine Geldkassette und Arbeitsmaterial. Teile der Beute wurden in der Nähe der Pestalozzigrundschule wieder aufgefunden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell