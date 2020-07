Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht an der Buresche Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einer Unfallflucht an der Buersche Straße ist in der Nacht zu Dienstag ein geparkter, grauer Honda Jazz so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck zu melden (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell