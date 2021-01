Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Raubüberfall auf dem Hemberger Damm

Emsdetten (ots)

Ein dreister Raubüberfall wurde der Polizei am Dienstagabend (12.01.) gemeldet. Gegen 18.05 Uhr befuhr ein 42 jähriger Emsdettener mit seinem E - Bike den Hemberger Damm. In Höhe der Hausnummer 22 hielt ihn ein ihm unbekannter Mann an und fragte nach dem Weg. Plötzlich erhielt er von einem zweiten Mann einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf, der ihn zu Boden brachte. Benommen nahm er wahr, dass er von den zwei Männern durchsucht wurde. Die Täter nahmen dem Opfer das Mobiltelefon, ein Samsung S10 lite in schwarz und die Geldbörse mit Bargeld und einer Debit Karte ab. Dann stiegen sie zusammen auf das schwarze Herrenfahrrad der Marke Diamant und flüchteten stadtauswärts. Gegenüber der Polizei konnte der 42-Jährige nur den Täter beschreiben, der ihn angehalten und nach dem Weg gefragt hatte. Dieser Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen und war von der Statur her schmächtig. Er war etwa 175 cm groß und trug dunkle Kleidung. Von dem zweiten Täter gibt es bislang keine Beschreibung. Bei dem Überfall wurde das Opfer leicht am Kopf verletzt. Die Polizei fahndete sofort nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten suchen Zeugen, die die Täter oder das schwarze Herrenfahrrad mit auffälligem goldenem Schriftzug gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell