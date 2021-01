Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine-Mesum (ots)

Am Dienstag (12.01.) wurde in Rheine-Mesum im Industriegebiet ein am Straßenrand geparkter Pkw Nissan Micra beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr an der Straße Schulten Sundern in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Durch den Anstoß wurde die vordere linke Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter der Telefon 05971/938-4215.

