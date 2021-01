POL-DN: 2021 ohne Führerschein

Polizei Düren

So schnell waren die guten Vorsätze für 2021 über Bord geworfen:

Im Straßengraben der L253 zwischen Broich und Tetz endete die Fahrt eines 24-jährigen Mannes aus Linnich bereits um 01.45 Uhr. Er befuhr mit seinem Fahrzeug in den frühen Neujahrsstunden die L253 und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete nach einigen Metern im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten.

Gegen 05:30 Uhr am Neujahrsmorgen wurde die Polizei zur Autobahnanschlussstelle Jülich-West gerufen. Dort trafen die Beamten einen bewusstlosen 22-jährigen PKW-Fahrer aus Kaarst an, der mit seinem PKW auf der Mittelinsel des Kreisverkehres stand. Das Fahrzeug war im Frontbereich beschädigt und die Verkehrszeichen der Mittelinsel waren umgeknickt. Zum Unfallhergang konnten vor Ort keine Angaben erlangt werden. Als Ursache könnte hier Alkohol in Betracht kommen, da die Beamten im Fahrzeug diverse angebrochene Bierflaschen fanden. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise werden erbeten unter 02421-949-6425.

