Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Passanten eingeschlagen und eingetreten

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag pöbelte ein noch unbekannter Mann gegen 03.45 Uhr auf der Straße Europaplatz einen 21 Jahre alten Bocholter an, der auf dem Weg vom Busbahnhof in Richtung Ravardistraße war. Es kam zu einer Rangelei, bei der drei bis vier Täter auf den Bocholter einschlugen und auf ihn eintraten, als er am Boden lag. Der Geschädigte fuhr mit einem Taxi zu Polizei und erstattete Anzeige. Von dort wurde ein Rettungswagen gerufen, der den 21-Jährigen zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus brachte. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie deutsch sprachen und ein südländisches äußeres Erscheinungsbild haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

