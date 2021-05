Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Titisee-Neustadt (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer kommt beim Befahren der K 4903 von Eisenbach-Schollach in Richtung OT Schwärzenbach in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen und nachfolgend zu Sturz. Er streifte dabei einen Leitpfosten. Nachfolgende, befreundete Motorradfahrer kümmerten sich um den Gestürzten, der zur weiteren stationären Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Motorrad wurde in Eigenregie geborgen. Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR.

RTN-CW /31.05.2021

