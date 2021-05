Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht

St. Märgen/B500 (ots)

Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Freitag, 28.05.2021, kurz vor 15.00 Uhr, von der L128 kommend auf die B500, ohne die Vorfahrt einer dort in Richtung Furtwangen fahrenden Pkw-Fahrerin zu achten. Diese musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Der 55-jährige Verursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fort, wurde aber kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

