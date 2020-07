Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Leichtkraftrad im Wert von 4.500,- Euro gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.07.2020, 21:00 Uhr bis 13.07.2020, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Am Herrenland" ein Leichtkraftrad im Wert von ca. 4.500,- Euro entwendet.

Die Täter betraten das Grundstück, auf dem das rote 125er Leichtkraftrad der Marke Beta mit der FIN: ZD3E91435J0102507 mit eingerasteter Lenkradsperre abgestellt war. Das Kraftrad stand auf einem Kasten, da der Ständer nicht funktionierte und war nicht zugelassen und hatte deshalb kein Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell