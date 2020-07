Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg/Gensungen: Post aus Post-Briefkästen gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 11.07.2020, 12:15 Uhr bis 12.07.2020, 12:12 Uhr

In Gensungen und in Felsberg haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Post aus Post-Briefkasten entwendet.

In Gensungen in der Bahnhofstraße und in Felsberg in der Straße "Am Teichweg" hebelten die Täter die Briefschlitze der beiden Post-Briefkästen auf, um sich so einen größeren Zugang zu den Briefkästen zu verschaffen. Ob tatsächlich Post aus den Briefkästen entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Es ist ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

