POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Dieselkraftstoff aus zwei Bagger entwendet

Homberg (ots)

Tatzeit: 10.07.2020, 14:00 Uhr bis 13.07.2020, 06:30 Uhr

Im Laufe des letzten Wochenendes haben unbekannte Täter ca. 420 Liter Dieselkraftstoff aus 2 Baggern gestohlen.

Die Täter öffneten an der Landesstraße 3067 bei zwei Baggern auf der Großbaustelle der Firma Heidelmann die Tanks und zapften hieraus insgesamt ca. 420 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 460,- Euro ab. An den Tankdeckeln entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

