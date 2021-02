Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw in Brand geraten

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Am Samstag (06.02.2021) parkte ein 19-Jähriger seinen Pkw BMW gegen 16.00 Uhr in der Stuttgarter Straße. Kurz nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, entstand aus einer bislang unbekannten Ursache im Motorraum ein Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor sich ein Vollbrand entwickeln konnte. Der Motor brannte jedoch völlig aus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Durch die Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell