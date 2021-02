Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Toilettenanlage gezündelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein von Unbekannten in Brand gesetzter Papierabfallkorb hat am Freitag (05.02.2021) gegen 13.50 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr auf dem Pragfriedhof geführt. Zeugen hatten das Feuer in der Damentoilette beim Krematorium bemerkt und zunächst selbst versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Nachdem schließlich die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde festgestellt, dass der Papierkorb mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Durch Hitze- und Rauchentwicklung entstand ein Gebäudeschaden von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

