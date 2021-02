Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebin geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag (04.02.2021) Lebensmittel aus einem Geschäft an der Kaiserslauterer Straße gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Mitarbeiter gewehrt. Der Mitarbeiter beobachtete gegen 15.15 Uhr, wie die Unbekannte das Geschäft betrat und mehrere Lebensmittel in ihre Jacke steckte. An der Kasse bezahlte sie schließlich nur einen Teil der Waren. Sie versuchte noch, einige der zuvor erbeuteten Lebensmittel zurückzulegen, als der Mitarbeiter sie ansprach. Bei ihrer Flucht aus dem Lebensmittelladen schubste sie den Mann mehrfach weg und beleidigte ihn. Die Frau soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und eine leicht korpulente Körperstatur haben. Sie hatte schwarze, lange, lockige Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Sie trug einen olivgrünen Parka, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff und eine große Brille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

