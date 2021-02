Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Sachbeschädiger ermittelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (03.02.2021) die Wohnung eines 63 Jahre alten Mannes in Vaihingen durchsucht, der im Verdacht steht im Bereich der Österfeldstraße seit Mai 2017 23 Fahrzeuge beschädigt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Ihm wird vorgeworfen, die Fahrzeuge zumeist zerkratzt, teilweise aber auch Türschlösser durch Klebstoff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Beamten durchsuchten am Mittwochmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Ob der 63-Jährige für alle Taten in Betracht kommt, sowie das Motiv des Mannes, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell