Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Garage eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (31.01.2021) in eine Garage an der Leibnizstraße eingebrochen und haben dabei zwei Pedelecs gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr die doppelflügelige Holztür zur Garage auf. Sie stahlen die beiden Pedelecs im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro und verließen den Tatort im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen. Az. ST/0209825/2021

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell