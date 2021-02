Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel unbemerkt erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (03.02.2021) eine 85 Jahre alte Frau in einer Wohnanlage an der Widmaierstraße unter einem Vorwand angesprochen und bestohlen. Der Täter betrat gegen 13.40 Uhr die offen stehende Wohnung der 85-jährigen Bewohnerin und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Hierbei gab er sich als ein Mitarbeiter eines Betreuungsdienstes aus und erkundigte sich nach einer vermeintlich anderen Bewohnerin. Offenbar stahl er dabei unbemerkt ihren Geldbeutel. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die 85-Jährige beschrieb den Mann als 170 Zentimeter groß mit einer schlanken Statur. Er hatte schütteres Haar und soll mit einem braunen Mantel bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

