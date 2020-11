Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Beim Zurücksetzen kollidiert

VelenVelen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 44 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag in Velen bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 13.25 Uhr gekommen: Ein 58-Jähriger hatte mit einem Transporter die Straße "Am Bahnhof" in Richtung Ramsdorfer Straße befahren. Dabei hatte er es verpasst, in die Waldvelener Straße abzubiegen. Der Osnabrücker setzte deshalb sein Fahrzeug zurück. Dabei stieß er gegen das Auto der Velenerin, die sich hinter ihm befand. Die Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell