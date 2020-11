Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallfahrer hatte keine Fahrerlaubnis

GescherGescher (ots)

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen steuerte ein 30-Jähriger am Dienstag ein Auto durch Gescher. Das stellte sich heraus, als Polizeibeamte einen Verkehrsunfall aufnahmen: Der Coesfelder hatte gegen 18.05 Uhr die Bahnhofstraße befahren. Dabei bemerkte er zu spät, dass das Auto eines 21-jährigen, ebenfalls aus Coesfeld, vor ihm an einer Baustellenampel gehalten hatte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Die Beamten untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige; eine solche richtet sich zudem auch gegen den Halter des Wagens.

