Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch scheitert

AhausAhaus (ots)

Einbrechern standgehalten hat eine Terrassentür an einem Wohnhaus in Ahaus: Die Täter hatten vergeblich versucht, gewaltsam in ein Gebäude am Dahlienweg einzudringen. Dazu hatten sich die Unbekannten erfolglos an einer Tür auf der Rückseite des Hauses zu schaffen gemacht. Die Bewohnerin stellte am 5.11. fest, dass es zu der Beschädigung gekommen war. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

