Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unbekannter Autofahrer fährt in Hecke

SchöppingenSchöppingen (ots)

Auf einer Länge von circa sechs Metern hat ein unbekannter Autofahrer am zurückliegenden Wochenende eine Hecke in Schöppingen massiv beschädigt. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr an der Straße "Am Isinglau". Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

