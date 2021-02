Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Stadtbahn verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Bremsmanöver einer Stadtbahn am Donnerstagmorgen (04.02.2021) hat eine 58-jährige Frau leichte Verletzungen erlitten. Die 58 Jahre alte Frau war gegen 09.20 Uhr in der Stadtbahn der Linie U15 vom Pragsattel kommend in Richtung Löwentorbrücke unterwegs. Kurz nach der dortigen Tunnelausfahrt kam es zu einem Bremsmanöver der Bahn, wodurch die 58-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ob sich weitere Fahrgäste verletzten, ist nicht bekannt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

