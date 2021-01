Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

EschwegeEschwege (ots)

Beim Rückwärtsausparken auf dem Edeka-Parkplatz in der Burhaver Straße in Sontra übersah gestern Mittag, um 12:15 Uhr, ein 79-Jähriger aus Wildeck einen vorbeifahrenden Pkw. Dieser wurde von einer 32-Jährigen aus Sontra gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden an beiden Autos von ca. 1500 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Morgen, um 07:00 Uhr auf der L 3464 in der Gemarkung von Witzenhausen-Wendershausen ereignet hat. Zur Unfallzeit überquerte ein Reh die Landesstraße, worauf eine 20-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw nach rechts auswich und gegen die dortigen Leitplanken fuhr.

Um 08:50 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Erfurt mit einem Klein-Lkw den Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege in Richtung Auffahrt zum Toom-Markt. Dabei übersah er die höhenbegrenzende Schilderbrücke und prallte mit dem Fahrzugdach gegen die Begrenzungsleiste, die ebenso wie der Pkw leicht beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 400 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell